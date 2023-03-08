Події

11:48 08.03.2023

Пропуск через українсько-угорський кордон тимчасово призупинено - Держприкордонслужба

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Пропуск через українсько-угорський кордон тимчасово призупинено - Держприкордонслужба

Пропуск через українсько-угорський кордон тимчасово припинено, повідомила Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні з 10:00 тимчасово призупинено пропуск осіб і транспортних засобів у пунктах пропуску "Тиса", "Лужанка", "Косино", "Дзвінкове" та "Вилок". Це пов'язано з оновленням інформаційної системи", - повідомила Держприкордонслужба в телеграм-каналі в середу.

"Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Угорщини", - наголошується в повідомленні.

Теги: #кордон #угорщина

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