Події

09:29 08.03.2023

Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

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Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

"Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у межах постійного діалогу із союзниками провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном", - повідомляється на офіційному порталі президента України.

"Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті та рішення, ухвалені президентом України Володимиром Зеленським і військовим керівництвом щодо перебігу оборонної операції на бахмутському напрямку", - ідеться в повідомленні.

Окремо сторони обговорили поточні міжнародні зусилля з надання оборонної та фінансової підтримки Україні, яка бореться за звільнення своїх територій від російської окупації.

Єрмак також розповів про злочини, які вчиняє Росія проти українців, зокрема викрадення, депортацію та примусове усиновлення українських дітей з окупованих територій. Він наголосив, що винні в цих злочинах проти українського народу мають отримати справедливе покарання за законом.

Окрім того, як повідомляє пресслужба, керівник Офісу президента поінформував про масштабну шкоду для довкілля в Україні, якої завдає російська агресія. Він зазначив, що її наслідки вплинуть на екосистему всієї Європи. Тому, за словами Єрмака, світ має докласти максимум зусиль, щоб зупинити руйнівний вплив агресії на довкілля та притягнути Росію до відповідальності, як це передбачено в українській формулі миру.

Керівник Офісу глави держави подякував президенту США, обом палатам Конгресу й усьому американському народу за незмінну потужну підтримку України в боротьбі за територіальну цілісність, свободу та європейські демократичні цінності, наголошується в повідомленні.

Теги: #розмова #салліван #єрмак

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