У результаті агресії РФ в Україні загинуло 464 дитини, 931 поранено

Унаслідок повномасштабної збройної агресії РФ станом на ранок 8 березня в Україні загинуло 464 дитини, 931 дістала поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 8 березня 2023 року понад 1395 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 464 дитини загинули та понад 931 дістали поранення різного ступеня тяжкості", - такі дані наводяться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в середу.

Як зазначається, цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 446, Харківській - 273, Київській - 123, Херсонській - 94, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.

Як уточнюється в повідомленні, через масовані бомбардування та обстріли упродовж року збройними силами РФ пошкоджено 3126 навчальних закладів, 438 із них зруйновано повністю.