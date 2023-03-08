Російські війська за минулу добу 61 раз обстріляли Херсонщину, одна людина дістала поранення

Російські окупаційні війська за минулу добу 61 раз обстріляли Херсонську область, 4 рази - місто Херсон, одна людина дістала поранення, повідомляє обласна військова адміністрація.

"За інформацією Херсонської ОДА, російські загарбники 61 раз ударили по Херсонщині. По мирних населених пунктах області випустили майже 360 снарядів із мінометів, РСЗВ, артилерії, танків і БПЛА", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі у середу.

"Ворог чотири рази атакував житлові квартали Херсона. У результаті обстрілів у місті пошкоджено приватні будинки", - інформує ОВА.

"Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 1 людина дістала поранення", - уточнюється в повідомленні військової адміністрації.