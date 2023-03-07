Залужний зустрівся з групою вищих воєначальників зі США, Великої Британії та Польщі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч із групою вищих воєначальників зі США, Великої Британії та Польщі, на якій учасники обговорили обстановку на фронті та постачання військової допомоги.

"Сьогодні провів дуже важливу зустріч для України. Був радий бачити своїх друзів-колег: Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі - Командувача ЗС США в Європі генерала СВ ЗС США Крістофера Каволі; Начальника штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна; Начальника генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генерала Раймунда Анджейчака; Командувача групи сприяння безпеці України генерал-лейтенанта Антоніо А. Агуто", - написав Залужний у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Залужний висловив подяку колегам за змістовну і пряму бесіду. "Насамперед поінформував про ситуацію на полі бою. Найбільш детально зупинився на Східному напрямку. Зокрема, про перебіг подій у Бахмуті", - уточнив головнокомандувач ЗС України.

"Не менш ретельно обговорили постачання військової допомоги - озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї - залишаються надважливими", - написав Залужний.

"Продовжили діалог щодо підготовки українських військових. Домовилися й надалі спільно працювати у цих та інших важливих напрямках", - підсумував Залужний.