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20:57 07.03.2023

Прем'єр Шмигаль обговорив із директором європейського департаменту МВФ нову довгострокову програму співпраці

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Прем'єр Шмигаль обговорив із директором європейського департаменту МВФ нову довгострокову програму співпраці

Початок нової довгострокової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) обговорили під час онлайн-розмови прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України у вівторок.

"Альфред Каммер підтвердив, що 8 березня у Варшаві стартує переговорна місія за програмою розширеного фінансування. Денис Шмигаль зазначив, що уряд України докладає всіх зусиль, щоб оперативно узгодити всі параметри і швидко досягти угоди. Очікується, що загальний розмір фінансування становитиме понад 15 млрд доларів", - ідеться в повідомленні.

За словами очільника українського уряду, нова довгострокова програма за підтримки МВФ стане важливим меседжем для інвесторів і донорів, які готові вкладати в Україну, а також сприятиме створенню міцного підґрунтя для швидкого відновлення країни та консолідації зусиль для вступу України в ЄС.

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

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