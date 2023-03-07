Міноборони Угорщини опікувалося підготовкою українських бойових медиків

У Міністерстві оборони Угорщини визнали, що беруть участь у "підготовці військових медичних фахівців", повідомляє угорське видання 24.hu у вівторок.

"Позиція Угорщини не змінилася: ми на боці миру і не підтримуємо будь-які кроки, що ведуть до ескалації війни, - тому ми не відправляємо зброю або солдатів в Україну. Проте, як сусідня країна, Угорщина допомагає пораненим і тим, хто потребує допомоги в рамках найбільшої гуманітарної операції у своїй історії, і тому ми допомогли госпіталізувати поранених українських солдатів, а угорські сили оборони також беруть участь у підготовці українських військових медичних фахівців для гуманітарних цілей", - повідомили виданню в угорському оборонному відомстві.

Раніше, за даними видання, цю інформацію озвучив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на форумі, що проходив у східній Словаччині, "коли проросійськи налаштований член аудиторії огризнувся, що угорський уряд може залишитися осторонь від допомоги Україні".