Події

18:24 07.03.2023

У Херсонській області окупанти змушують дітей і їхніх батьків вчити закони та гімн РФ - Генштаб ЗСУ

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У Херсонській області окупанти змушують дітей і їхніх батьків вчити закони та гімн РФ - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти організували обов'язкове вивчення законодавства та історії РФ для жителів окупованих районів Херсонської області включно з дітьми, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"У населеному пункті Стрілкове Генічеського району тимчасово зайнятої території Херсонської області в місцевих закладах початкової освіти вчителі та вихователі окупаційної так званої влади змушують учнів і батьків залишатися після занять і вивчати конституцію та законодавчі акти Російської Федерації, а також ворожу історію та літературу. Під час перерв дітей примушують учити та співати російський гімн", - ідеться у зведенні.

 

 

Теги: #окупація #генштаб_зсу #херсонська_область

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