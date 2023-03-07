У Херсонській області окупанти змушують дітей і їхніх батьків вчити закони та гімн РФ - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти організували обов'язкове вивчення законодавства та історії РФ для жителів окупованих районів Херсонської області включно з дітьми, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"У населеному пункті Стрілкове Генічеського району тимчасово зайнятої території Херсонської області в місцевих закладах початкової освіти вчителі та вихователі окупаційної так званої влади змушують учнів і батьків залишатися після занять і вивчати конституцію та законодавчі акти Російської Федерації, а також ворожу історію та літературу. Під час перерв дітей примушують учити та співати російський гімн", - ідеться у зведенні.