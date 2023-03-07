Головне завдання наших військ у Бахмуті - сточувати боєздатність ворога, знекровлювати його бойовий потенціал - Череватий

Російські окупаційні війська продовжують безуспішні спроби наступати на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках: за минулу добу на цій ділянці ворог 306 разів бив зі ствольної артилерії та РСЗВ, відбулося 56 бойових зіткнень, дев'ять - лише в районі самого Бахмута, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

Як поінформував Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону у вівторок, за добу на цій ділянці ворог зазнав значних втрат - 244 убитими та 315 пораненими.

"Головне завдання наших військ у Бахмуті - сточувати боєздатність ворога, знекровлювати його бойовий потенціал. Завдяки масовому героїзму наших воїнів там створюються умови для нашого подальшого наступу", - наголосив Череватий.

За його словами, успішні дії наших воїнів призводять до того, що противник, не маючи змоги зупинитися, зазнаючи величезних втрат, змушений задіяти свої резерви. "Вони зараз шукають резерви, задіюють навіть тих, кого раніше берегли, - ядро вагнерівців, тих, хто пройшов вишкіл іще до війни, тих, хто має досвід бойових дій у Сирії. Крім того, посилення угруповання відбувається за рахунок залучення не тільки регулярних військ і артилерії, а й авіації" – зазначив Череватий.

Коментуючи рішення уряду про примусову евакуацію дітей із батьками з прифронтових територій, Череватий сказав, що це рішення дуже правильне і своєчасне. За його словами, евакуація цивільних із поля бойових дій дасть змогу нашим військам зосередитися на виконанні свого бойового завдання і не відволікатися на інші.