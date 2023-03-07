Події

16:27 07.03.2023

Суд постановив привід щодо нардепа, обвинуваченого в декларуванні недостовірних відомостей

1 хв читати
Суд постановив привід щодо нардепа, обвинуваченого в декларуванні недостовірних відомостей

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду, розглянувши клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на засіданні у вівторок, 7 березня, постановила здійснити привід народного депутата України, обвинуваченого в декларуванні завідомо недостовірних даних.

Як повідомляє пресслужба САП, суд постановив доставити депутата на засідання в четвер, 9 березня, о 12:30.

Здійснення приводу доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.

Зазначена ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, у декларації за 2020 рік народний депутат не зазначив квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року. Дії депутата кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Правоохоронці не називають ім'я депутата, однак, за даними агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про Максима Пашковського (фракція "Слуга народу"). Раніше суд тричі визнавав причини неявки до суду зазначеного нардепа неповажними й зобов'язував сплатити грошові стягнення.

31 січня 2023 року ВАКС після чергової неявки постановив здійснити привід обвинуваченого до Вінницького міського суду для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції з ВАКС або шляхом забезпечення його участі в режимі відеоконференції з застосуванням власних технічних засобів.

 

Теги: #нардеп #сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:29 07.03.2023
Ексголова правління "Нафтогазу" Коболєв не вніс заставу в розмірі 229 млн грн у справі про зловживання службовим становищем - САП

Ексголова правління "Нафтогазу" Коболєв не вніс заставу в розмірі 229 млн грн у справі про зловживання службовим становищем - САП

13:21 03.03.2023
САП передала до суду справу ексголови Держприкордонслужби Цигикала та його спільників

САП передала до суду справу ексголови Держприкордонслужби Цигикала та його спільників

15:02 27.02.2023
Завершено слідство у справі про заволодіння Януковичем і його спільниками угіддями "Сухолуччя"

Завершено слідство у справі про заволодіння Януковичем і його спільниками угіддями "Сухолуччя"

18:05 22.02.2023
Ексміністру інфраструктури та його першому заступнику повідомлено про підозру за $30 млн збитків державі

Ексміністру інфраструктури та його першому заступнику повідомлено про підозру за $30 млн збитків державі

11:16 21.02.2023
ВАКС вимагає примусового приводу депутата Шахова на судове засідання, яке він регулярно ігнорує

ВАКС вимагає примусового приводу депутата Шахова на судове засідання, яке він регулярно ігнорує

18:28 17.02.2023
Правоохоронці повідомили про підозру в недекларуванні майна нардепу Королевській

Правоохоронці повідомили про підозру в недекларуванні майна нардепу Королевській

18:37 14.02.2023
У справі Укргазбанку повідомлено про підозру ще 10 фігурнатів – САП

У справі Укргазбанку повідомлено про підозру ще 10 фігурнатів – САП

15:56 08.02.2023
Завершено розслідування щодо розкрадання майна Житомирського бронетанкового заводу – САП

Завершено розслідування щодо розкрадання майна Житомирського бронетанкового заводу – САП

17:38 02.02.2023
Ексзаступника міністра екології підозрюють у заволодінні понад 32 млн грн

Ексзаступника міністра екології підозрюють у заволодінні понад 32 млн грн

20:28 31.01.2023
САП оскаржила рішення суду про відмову у застосуванні до ексголови правління "Нафтогазу" запобіжного заходу

САП оскаржила рішення суду про відмову у застосуванні до ексголови правління "Нафтогазу" запобіжного заходу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із одним із батьків із зон активних бойових дій

Гутерреш обговорить у Києві "зернову угоду"

Польща цього тижня відправить в Україну 10 танків Leopard 2, повідомив глава Міноборони країни

У Міноборони Польщі уточнили слова глави відомства Блащака про прибуття ЗРК Patriot в Україну - ЗМІ

Глава оборонного відомства Польщі повідомив, що перші батареї Patriot уже прибули в Україну

ОСТАННЄ

Кабмін пропонує ВР денонсувати угоду з Росією про співпрацю під час здійснення спільного контролю на держкордоні

Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із одним із батьків із зон активних бойових дій

Київська прокуратура вимагає стягнути понад 79 млн грн санкцій із генпідрядника будівництва метро на Виноградар

Гутерреш обговорить у Києві "зернову угоду"

Польща цього тижня відправить в Україну 10 танків Leopard 2, повідомив глава Міноборони країни

В Одесі поліція припинила діяльність мережі підпільних "фабрик" із виробництва підроблених парфумів

У Міноборони Польщі уточнили слова глави відомства Блащака про прибуття ЗРК Patriot в Україну - ЗМІ

У Великій Британії готуються до найсильнішого за сезон похолодання та снігопадів

У Харкові в тестовому режимі почнуть працювати вуличні ліхтарі - Терехов

Глава оборонного відомства Польщі повідомив, що перші батареї Patriot уже прибули в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА