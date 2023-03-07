Суд постановив привід щодо нардепа, обвинуваченого в декларуванні недостовірних відомостей

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду, розглянувши клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на засіданні у вівторок, 7 березня, постановила здійснити привід народного депутата України, обвинуваченого в декларуванні завідомо недостовірних даних.

Як повідомляє пресслужба САП, суд постановив доставити депутата на засідання в четвер, 9 березня, о 12:30.

Здійснення приводу доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.

Зазначена ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, у декларації за 2020 рік народний депутат не зазначив квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року. Дії депутата кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Правоохоронці не називають ім'я депутата, однак, за даними агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про Максима Пашковського (фракція "Слуга народу"). Раніше суд тричі визнавав причини неявки до суду зазначеного нардепа неповажними й зобов'язував сплатити грошові стягнення.

31 січня 2023 року ВАКС після чергової неявки постановив здійснити привід обвинуваченого до Вінницького міського суду для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції з ВАКС або шляхом забезпечення його участі в режимі відеоконференції з застосуванням власних технічних засобів.