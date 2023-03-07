Київська прокуратура вимагає стягнути понад 79 млн грн санкцій із генпідрядника будівництва метро на Виноградар

Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду Києва з позовом про стягнення з комерційної установи до місцевого бюджету передбачених законом санкцій сумою понад 79 млн грн, повідомляє пресслужба прокуратури.

"Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію столичної прокуратури та залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким задоволено позов прокурора про стягнення з генерального підрядника будівництва двох нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії метрополітену понад 139 млн грн до столичного бюджету. Встановлено, що будівельна компанія використала не за цільовим призначенням кошти місцевого бюджету, які були виділені на фінансування будівництва лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що вилучені з бюджету гроші генпідрядник розмістив на депозитні рахунки в банківській установі, внаслідок чого зазначена комерційна структура незаконно збагатилася за рахунок територіальної громади.

Водночас законодавство передбачає, що в разі безпідставного привласнення грошових коштів за рахунок іншої особи, в цьому випадку - територіальної громади столиці, винна особа зобов'язана сплатити ще 3% річних та інфляційні втрати від простроченої суми за весь час користування такими коштами.