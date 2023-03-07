Події

15:59 07.03.2023

Київська прокуратура вимагає стягнути понад 79 млн грн санкцій із генпідрядника будівництва метро на Виноградар

1 хв читати
Київська прокуратура вимагає стягнути понад 79 млн грн санкцій із генпідрядника будівництва метро на Виноградар

Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду Києва з позовом про стягнення з комерційної установи до місцевого бюджету передбачених законом санкцій сумою понад 79 млн грн, повідомляє пресслужба прокуратури.

"Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію столичної прокуратури та залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким задоволено позов прокурора про стягнення з генерального підрядника будівництва двох нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії метрополітену понад 139 млн грн до столичного бюджету. Встановлено, що будівельна компанія використала не за цільовим призначенням кошти місцевого бюджету, які були виділені на фінансування будівництва лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що вилучені з бюджету гроші генпідрядник розмістив на депозитні рахунки в банківській установі, внаслідок чого зазначена комерційна структура незаконно збагатилася за рахунок територіальної громади.

Водночас законодавство передбачає, що в разі безпідставного привласнення грошових коштів за рахунок іншої особи, в цьому випадку - територіальної громади столиці, винна особа зобов'язана сплатити ще 3% річних та інфляційні втрати від простроченої суми за весь час користування такими коштами.

 

Теги: #метро #прокуратура #київ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:44 07.03.2023
Реконструкція зоопарку в Києві завдала столиці понад 2 млн грн збитків, про підозру повідомлено посадовцям КП і підряднику - прокуратура

Реконструкція зоопарку в Києві завдала столиці понад 2 млн грн збитків, про підозру повідомлено посадовцям КП і підряднику - прокуратура

10:24 07.03.2023
Радника мера Очакова підозрюють у державній зраді

Радника мера Очакова підозрюють у державній зраді

09:10 07.03.2023
Унаслідок повномасштабної агресії РФ загинули 464 дитини, 931 поранена - прокуратура

Унаслідок повномасштабної агресії РФ загинули 464 дитини, 931 поранена - прокуратура

18:10 06.03.2023
Киян попереджають про проведення слідчого експерименту на Осокорках зі стріляниною

Киян попереджають про проведення слідчого експерименту на Осокорках зі стріляниною

14:39 06.03.2023
Прокуратура в судовому порядку повернула громаді земельну ділянку з будинком - пам'яткою архітектури на Печерську

Прокуратура в судовому порядку повернула громаді земельну ділянку з будинком - пам'яткою архітектури на Печерську

07:25 06.03.2023
У Києві для обробки вулиць протиожеледними засобами працює 184 одиниці техніки

У Києві для обробки вулиць протиожеледними засобами працює 184 одиниці техніки

13:11 05.03.2023
Заступник генпрокурора: окупанти вербують українських дітей, використовують їх як шпигунів

Заступник генпрокурора: окупанти вербують українських дітей, використовують їх як шпигунів

11:05 05.03.2023
Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 462 дитини, 931 поранено - Офіс генпрокурора

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 462 дитини, 931 поранено - Офіс генпрокурора

07:43 05.03.2023
У неділю в Києві очікуються сильні пориви вітру

У неділю в Києві очікуються сильні пориви вітру

10:41 03.03.2023
Російський військовий пілот, який бомбардував харківську телевежу, отримав 12 років в'язниці - Офіс генпрокурора

Російський військовий пілот, який бомбардував харківську телевежу, отримав 12 років в'язниці - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із одним із батьків із зон активних бойових дій

Гутерреш обговорить у Києві "зернову угоду"

Польща цього тижня відправить в Україну 10 танків Leopard 2, повідомив глава Міноборони країни

У Міноборони Польщі уточнили слова глави відомства Блащака про прибуття ЗРК Patriot в Україну - ЗМІ

Глава оборонного відомства Польщі повідомив, що перші батареї Patriot уже прибули в Україну

ОСТАННЄ

Суд постановив привід щодо нардепа, обвинуваченого в декларуванні недостовірних відомостей

Кабмін пропонує ВР денонсувати угоду з Росією про співпрацю під час здійснення спільного контролю на держкордоні

Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із одним із батьків із зон активних бойових дій

Гутерреш обговорить у Києві "зернову угоду"

Польща цього тижня відправить в Україну 10 танків Leopard 2, повідомив глава Міноборони країни

В Одесі поліція припинила діяльність мережі підпільних "фабрик" із виробництва підроблених парфумів

У Міноборони Польщі уточнили слова глави відомства Блащака про прибуття ЗРК Patriot в Україну - ЗМІ

У Великій Британії готуються до найсильнішого за сезон похолодання та снігопадів

У Харкові в тестовому режимі почнуть працювати вуличні ліхтарі - Терехов

Глава оборонного відомства Польщі повідомив, що перші батареї Patriot уже прибули в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА