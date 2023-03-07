Події

09:16 07.03.2023

Десять українських пілотів можуть прибути до США для підвищення навичок керування бойовими літаками - ЗМІ

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Десять українських пілотів можуть прибути до США для підвищення навичок керування бойовими літаками - ЗМІ

Іще десять військових льотчиків Збройних сил України можуть прибути до США для підвищення навичок управління бойовими літаками, повідомляє телеканал CNN із посиланням на обізнаного американського чиновника.

За його даними, оцінка рівня професіоналізму українських пілотів відбуватиметься на військовій базі Національної гвардії ВПС США в Аризоні.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що у Сполучених Штатах уже стажуються два українських військових льотчики з метою "стати більш ефективними пілотами".

Співрозмовник CNN наголосив, що нових відомостей про можливість надання Україні винищувачів F-16, про що Київ запитував Вашингтон, поки що немає.

Теги: #сша #зсу #авіація

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