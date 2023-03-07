Унаслідок повномасштабної агресії РФ загинули 464 дитини, 931 поранена - прокуратура

В Україні загинули 464 дитини і 931 поранена внаслідок агресії РФ, загалом від початку повномасштабного вторгнення постраждали 1 395 дітей, повідомив Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждали дітей у Донецькій області - 446, Харківській - 273, Київській - 123, Херсонській - 94, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.

Через масовані бомбардування та обстріли протягом року збройні сили РФ також пошкодили 3 126 навчальних закладів. 438 із них зруйновані повністю.