Події

09:10 07.03.2023

Унаслідок повномасштабної агресії РФ загинули 464 дитини, 931 поранена - прокуратура

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Унаслідок повномасштабної агресії РФ загинули 464 дитини, 931 поранена - прокуратура

В Україні загинули 464 дитини і 931 поранена внаслідок агресії РФ, загалом від початку повномасштабного вторгнення постраждали 1 395 дітей, повідомив Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждали дітей у Донецькій області - 446, Харківській - 273, Київській - 123, Херсонській - 94, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.

Через масовані бомбардування та обстріли протягом року збройні сили РФ також пошкодили 3 126 навчальних закладів. 438 із них зруйновані повністю.

 

Теги: #прокуратура #діти #війна

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