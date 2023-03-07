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07:34 07.03.2023

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8173 цивільних, 13620 поранено - ООН

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 8173 цивільних, 13620 поранено - ООН

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією війни проти України, до 5 березня 2023 року становили 21793 цивільних (станом на 22 лютого - 21580), зокрема 8173 загиблих (8101), повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас, як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 3624 чоловіки, 2149 жінок, 258 хлопчиків і 203 дівчинки, тоді як стать 31 дитини та 1908 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 13620 поранених 403 хлопчиків і 294 дівчинки, а також 271 дитина, стать якої поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 22 лютого загинуло четверо дітей, ще шістьох було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім тільки в робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, кількість загиблих у лютому зменшилася до 138 зі 198 у січні та 205 у грудні.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень - мінімум 3951 загиблий. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 760, у травні - до 509, у червні - до 422 і в липні - до 378. За перші п'ять днів війни з 24 по 28 лютого загинуло 358 осіб, за серпень - 332, за вересень - 386, за жовтень - 305 і за листопад - 184.

Кількість поранених у лютому - 451 - також стала мінімальною з початку війни: у січні їх було 539, у грудні - 617, у листопаді - 541, за п'ять перших днів війни в лютому минулого року - 464. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 із 976 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 917. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1126, червень - 1104, травень - 1136, квітень - 1888, березень - 2974.

Згідно зі зведенням, у лютому цього року від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 129 осіб і ще 424 було поранено, тоді як від мін і вибухонебезпечних залишків війни померли 9, поранено 27 осіб (6% від загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у лютому припало 88% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки після 22 лютого, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало деяку кількість випадків за попередні дні.

 

 

Теги: #оон #україна #жертви

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