Парамедикиня "Тайра" стала лауреатом премії Держдепу США

Українська парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) стала лауреаткою міжнародної премії International Women of Courage (IWOC), яку вручає Державний департамент США, повідомляє Державний департамент США.

"Юлія "Тайра" Паєвська продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від нещадної російської агресії. Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності у 2013 році, а як керівник волонтерського підрозділу парамедиків "Янголи Тайри" проводила тактичну медичну підготовку на Донбасі з 2014 до 2018 року. Паєвська найбільш відома своєю роботою з таємної зйомки та контрабандного вивезення відеоматеріалів із задокументованими звірствами, що їх вчинили російські військові в Маріуполі", - ідеться в релізі.

Церемонію нагородження проведуть державний секретар США Ентоні Дж. Блінкен і перша леді Джилл Байден 8 березня в Білому домі. Її транслюватимуть у прямому ефірі на сайтах whitehouse.gov/live і state.gov.

Російські військові 16 березня 2022 року затримали Паєвську під час спроби евакуації жінок і дітей із Маріуполя до Запоріжжя. Під час тримісячного ув'язнення Паєвська жила в камері із 22 іншими жінками.

17 червня 2022 року президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Паєвської з полону.