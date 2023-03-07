7 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 377 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 377 RUSSIAN AGRESSION

7 березня - День теплої ковдри, День інновацій та винаходів, День енергії рослин і День тюльпанів.

Грі "Монополія" сьогодні виповнюється 90 років.

В Ізраїлі - Пурим, в Албанії - День учителя, у Канаді - День Александра Белла, у США - День Корпусу миру і День спортивної майстерності.

У церковному календарі - знайдення мощей мучеників, що в Євгенії, мучеників Маврикія і 70 воїнів, преподобних Фаласія, Лімнія і Варадата, пустельників Сирійських, преподобного Афанасія, сповідника.

День теплої ковдри

Ковдра вважається особливо важливим атрибутом для кожного з нас. Адже завжди приємно і комфортно полежати під теплою ковдрою. Історія її виникнення бере свій початок з давніх часів. Нині можна зустріти ковдри з тканинами різних видів і наповнювачів.

День енергії рослин

Щороку 7 березня відзначають День енергії рослин. Цей день присвячений рослинним продуктам, тобто можна сказати рослинній дієті. Хтось віддає перевагу більше веганській дієті, а хтось просто став додавати у свій раціон більше овочів. Оскільки рослинні продукти мають безліч корисних речовин, то люди стали приймати таку дієту як спосіб життя.

День тюльпанів

Тюльпани вважають весняними квітами, які приносять ніжність і радість. Загальноприйнято, що назва "тюльпан" походить від перського слова "тюрбан". Цю назву квітці дано за схожість її бутонів зі східним головним убором, що нагадував чалму.

Перші письмові згадки про тюльпан належать до XI-XII століть. Малюнок тюльпана знайдено в рукописному біблійному тексті тієї пори. Першою країною, де тюльпани впровадили в культуру, найімовірніше, була Персія. Тепер важко встановити, які види з'явилися предками перших рослин, але, можливо, це були дикорослі тюльпани Геснера і Шренка, які й зараз поширені в Малій і Середній Азії.

З Персії тюльпан потрапив до Туреччини, де його дуже полюбили султани. Вони влаштовували у своїх садах килими з цих квітів. Слідом за монархами, від Сулеймана I Пишного (1494-1566), тюльпанами захопилися знатні вельможі. До періоду правління султана Ахмеда III (1703-1730) тюльпани посіли перше місце за кількістю вирощуваних квітів, і пізніше цей час було названо "Часом тюльпанів". У Туреччині ці квіти називали "лале". Тоді було відомо вже понад 300 сортів. Почалася перша в історії квітки тюльпаноманія. Довелося запроваджувати дуже суворі закони про посадки та продаж квітів. Тюльпан заборонили вивозити і вирощувати за стінами Константинополя. Це визнавали злочином, який карали вигнанням із країни. Стали навіть говорити, що квітка цінується вище за людське життя.

Пурім

Це свято відзначають на згадку про порятунок євреїв у Перському царстві, в період правління царя Ахашвероша. Дату святкування визначають за місячним календарем. Як відомо, цей день проходить весело, особливо його люблять діти. Є така традиція надсилати друзям святкові кошики з солодощами та випічкою. На Пурім дають гроші всім нужденним. У сучасному Ізраїлі зазвичай проводиться карнавальний хід.

День Александра Белла

День Александра Белла відзначають щорічно 7 березня. Саме цього дня Беллу видали патент на телеграфну передачу вокалу або інших звуків, а 10 березня Белл зробив перший телефонний дзвінок своєму помічникові Томасу Вотсону. На честь дня, коли винахідникові було видано патент, встановили свято інновацій і винаходів. Свято визнано офіційним актом законодавчих зборів Нової Шотландії в Канаді.

День спортивної майстерності

День спортивної майстерності відзначається щорічно в перший вівторок березня з 1991 року. Він заохочує чесну гру, хороший етикет і характер. Цей день покликаний нагадати як спортсменам, так і любителям спорту, що хороші спортивні результати - не єдина важлива якість спортсмена. Не менш важливо показувати хорошу спортивну майстерність.

День унікального імені

2023 року в США 7 березня святкується День унікальних імен. Його відзначають зазвичай у перший вівторок першого повного тижня березня. Цей день присвячений тим, у кого унікальні або рідкісні імена. Свято також для тих людей з іменами, які важко вимовити.

Ще цього дня:

1900 - З борту лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse надійшло перше в історії бездротове повідомлення на берег;

1918 - В УНР опубліковано циркуляр про публічне запровадження української мови в урядових і громадських інституціях;

1933 - В американському місті Атлантік-Сіті Чарльз Дарроу придумав популярну і нині гру "Монополія";

1936 - У порушення чинних мирних договорів Третій Рейх реокупував Рейнську область;

1968 - У Черкасах на комбінаті шовкових тканин на знак протесту проти порушення умов матеріального стимулювання майже 400 працівників відмовилися стати до роботи;

1987 - Перемігши за очками в 12-раундовому поєдинку Джеймса Сміта, Майк Тайсон став чемпіоном за версією WBA;

1992 - Зіграно перші матчі першого футбольного чемпіонату України;

1994 - Верховний суд США ухвалив рішення, за яким пародії на оригінальні роботи не є порушеннями авторських прав і не вимагають отримання ліцензій або дозволів від власників таких прав.

2001 - О 7 годині ранку без попереднього судового рішення комунальною службою Києва було знесено наметове містечко у парку Шевченка навколо пам'ятника. Намети розбили 5 березня студенти низки вищих навчальних закладів на заклик лідерів «України без Кучми». Непорозуміння між владою й опозицією почало стрімко загострюватись, і переросло у конфлікт 9 березня 2001 р.

Церковний календар

Маврикіїв день

Свято отримало назву в пам'ять про християнських святих, які жили в 3-4 століттях, - мучеників Апамейських, Маврикія і 70 воїнів. У народі вважалося, що саме на Маврикія прилітають додому граки, шпаки і ластівки. При цьому помічали: якщо птахи прилетіли раніше покладеного дня - до швидкої весни.

Святкування на честь знайдення мощей мучеників, що в Євгенії

Цього дня православна церква відзначає знайдення мощей святих мучеників у Царгороді, біля Євгенієвих воріт.

На цьому місці в 5 столітті стали відбуватися чудеса зцілення, а згодом відкрилося, що там таємно поховані мощі безлічі християнських мучеників.

Серед похованих були і мощі святого Андроніка, одного з 70 апостолів, єпископа Панонійського, і його дружини та сподвижниці Іунії.

Іменини: Андрій, Варвара, Віктор, Володимир, Єлизавета, Іван, Йосип, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Параска, Сергій, Степан, Федір, Філарет, Пилип.