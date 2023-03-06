Події

20:57 06.03.2023

Голова МЗС закликав МКС розслідувати розстріл українського військовополоненого

1 хв читати
Голова МЗС закликав МКС розслідувати розстріл українського військовополоненого

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана почати розслідування за фактом розстрілу росіянами українського військовополоненого.

"Жахливе відео беззбройного українського військовополоненого, страченого російськими військами лише за слова "Слава Україні". Ще один доказ, що ця війна є геноцидом. Вкрай необхідно, щоб прокурор Хан почав негайне розслідування МКС цього жахливого військового злочину. Винні мають постати перед судом", - написав Кулеба у твіттері.

Як повідомлялося, раніше в мережі з'явилося відео вбивства беззбройного чоловіка в українській військовій формі без видимих розпізнавальних знаків. Він дивиться в бік, де розташована камера, голос за кадром каже: "Знімай його". На це полонений відповідає: "Слава Україні". Після цього лунають численні постріли. Відео знято в лісопосадці.

Офіс генпрокурора та СБУ розпочали розслідування воєнного злочину з розстрілом українського військовополоненого. Омбудсмен Дмитро Лубінець надіслав відео розстрілу міжнародним партнерам із різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину РФ.

 

 

 

Теги: #росія #мус #полонений #убивство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:35 04.03.2023
Завдані українцям збитки з боку РФ мають верифікуватися міжнародними партнерами - Стефанчук

Завдані українцям збитки з боку РФ мають верифікуватися міжнародними партнерами - Стефанчук

20:38 04.03.2023
Генпрокурор про модель створення трибуналу: Ми чуємо рекомендації про застосування процедур МКС, що дасть змогу довіряти трибуналу

Генпрокурор про модель створення трибуналу: Ми чуємо рекомендації про застосування процедур МКС, що дасть змогу довіряти трибуналу

20:35 04.03.2023
У основі створення трибуналу за злочини агресії лежить політична складова, а не юридична

У основі створення трибуналу за злочини агресії лежить політична складова, а не юридична

20:30 04.03.2023
Голова Євроюсту: Ми підтримуємо розслідування воєнних злочинів, але не нам визначати модель трибуналу

Голова Євроюсту: Ми підтримуємо розслідування воєнних злочинів, але не нам визначати модель трибуналу

20:24 04.03.2023
Голова Верховного суду: Справи щодо геноциду українців незабаром масово розглядатимуть українські суди

Голова Верховного суду: Справи щодо геноциду українців незабаром масово розглядатимуть українські суди

20:20 04.03.2023
Справа щодо агресії, яку вже цього літа "будуватиме" в Гаазі Центр розслідування злочинів агресії, згодом може розглядатися спецтрибуналом

Справа щодо агресії, яку вже цього літа "будуватиме" в Гаазі Центр розслідування злочинів агресії, згодом може розглядатися спецтрибуналом

20:15 04.03.2023
Визначення "геноцид" стовідсотково підпадає під українську ситуацію, РФ сама підкидає докази - керівник департаменту Офісу генпрокурора

Визначення "геноцид" стовідсотково підпадає під українську ситуацію, РФ сама підкидає докази - керівник департаменту Офісу генпрокурора

20:10 04.03.2023
Оперативне створення трибуналу за злочини агресії вплине на перебіг війни і звузить географію пересування Путіна

Оперативне створення трибуналу за злочини агресії вплине на перебіг війни і звузить географію пересування Путіна

20:11 02.03.2023
Парламент Молдови офіційно засудив агресію РФ проти України

Парламент Молдови офіційно засудив агресію РФ проти України

07:13 28.02.2023
Японія заморожує активи 48 фізичних осіб і 94 організацій із Росії

Японія заморожує активи 48 фізичних осіб і 94 організацій із Росії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Заступника голови Одеської ОВА Ткачука затримано, голова ОВА Марченко заявив про продовження боротьби з неправомірною діяльністю осіб незалежно від посади

Правоохоронці почали розслідування за фактом розстрілу росіянами беззбройного українського військовополоненого

В Україну з тимчасово окупованих територій і з території РФ повернуто 307 українських дітей

Міністр оборони Литви анонсував новий пакет військової допомоги Києву

Зеленський здійснив низку звільнень у центральному та двох облуправліннях СБУ, призначив нового голову спецслужби в Сумській області - укази

ОСТАННЄ

Світ вступає в епоху загального зростання оборонних видатків - глава МЗС Сінгапуру

Російські окупанти за добу завдали по території України п'яти ракетних і 42 авіаудари, використали 11 дронів-камікадзе, здійснили понад десять обстрілів із РСЗВ

Заступника голови Одеської ОВА Ткачука затримано, голова ОВА Марченко заявив про продовження боротьби з неправомірною діяльністю осіб незалежно від посади

Правоохоронці почали розслідування за фактом розстрілу росіянами беззбройного українського військовополоненого

За допомогою ДНК ідентифіковано близько трьох тисяч загиблих українців

"ДТЕК" за останній тиждень відновив електропостачання 36 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

В Україну з тимчасово окупованих територій і з території РФ повернуто 307 українських дітей

Міністр оборони Литви анонсував новий пакет військової допомоги Києву

Міністри оборони ЄС заслухають Резнікова про розвиток ситуації та обговорять, як прискорити постачання боєприпасів

Зеленський здійснив низку звільнень у центральному та двох облуправліннях СБУ, призначив нового голову спецслужби в Сумській області - укази

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА