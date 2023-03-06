Голова МЗС закликав МКС розслідувати розстріл українського військовополоненого

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана почати розслідування за фактом розстрілу росіянами українського військовополоненого.

"Жахливе відео беззбройного українського військовополоненого, страченого російськими військами лише за слова "Слава Україні". Ще один доказ, що ця війна є геноцидом. Вкрай необхідно, щоб прокурор Хан почав негайне розслідування МКС цього жахливого військового злочину. Винні мають постати перед судом", - написав Кулеба у твіттері.

Як повідомлялося, раніше в мережі з'явилося відео вбивства беззбройного чоловіка в українській військовій формі без видимих розпізнавальних знаків. Він дивиться в бік, де розташована камера, голос за кадром каже: "Знімай його". На це полонений відповідає: "Слава Україні". Після цього лунають численні постріли. Відео знято в лісопосадці.

Офіс генпрокурора та СБУ розпочали розслідування воєнного злочину з розстрілом українського військовополоненого. Омбудсмен Дмитро Лубінець надіслав відео розстрілу міжнародним партнерам із різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину РФ.