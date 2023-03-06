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19:45 06.03.2023

Правоохоронці почали розслідування за фактом розстрілу росіянами беззбройного українського військовополоненого

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Правоохоронці почали розслідування за фактом розстрілу росіянами беззбройного українського військовополоненого

Головне слідче управління Служби безпеки України зареєструвало кримінальне провадження у зв'язку з поширеним у мережі відео з розстрілом беззбройної людини в українській військовій формі, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Навіть у війни є закони. Існують норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Але рано чи пізно за злочином буде покарання. Усі причетні відповідатимуть перед законом", - написав Костін у телеграм-каналі.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснюватиме Офіс генерального прокурора.

Як повідомлялося, раніше в мережі з'явилося відео вбивства беззбройного чоловіка в українській військовій формі без видимих розпізнавальних знаків. Він дивиться в бік, де розташована камера, голос за кадром каже: "Знімай його". На це полонений відповідає: "Слава Україні". Після цього лунають численні постріли. Відео знято в лісопосадці.

 

 

 

Теги: #рф #розстріл #військовополонений

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