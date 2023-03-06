Зеленський здійснив низку звільнень у центральному та двох облуправліннях СБУ, призначив нового голову спецслужби в Сумській області - укази

Президент України Володимир Зеленський у понеділок підписав укази про звільнення деяких керівних співробітників Служби безпеки України в центральному і двох регіональних управліннях.

Відповідні документи розміщено на сайті глави держави.

Так, згідно з указом президента №130/2023, з посади заступника голови СБУ звільнено Олександра Якушева.

Згідно з указом №131/2023 з посади начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ звільнено Олександра Провоторова.

Згідно з указом №132/2023 з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ звільнено Ігоря Носка.

Крім того, згідно з указами №133/2023 і №134/2023, з посад начальників управлінь спецслужби в Запорізькій і Сумській областях звільнено відповідно Бориса Безрукого та Едуарда Федорова.

Водночас у понеділок Зеленський також підписав укази про призначення Олега Храмова начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ та Олега Красношапки начальником управління СБУ в Сумській області.

Відповідні документи №135/2023 і №136/2023 також розміщені на сайті українського президента.