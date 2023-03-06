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17:04 06.03.2023

Командувач Сухопутних військ ЗСУ відвідав частини, що обороняють Бахмут

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ відвідав частини, що обороняють Бахмут

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський у неділю, 5 березня, відвідав частини, що обороняють Бахмут і підступи до міста, повідомляє Military Media Center у телеграм-каналі.

Командувач зазначив, що бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження.

"Ворог кинув у бій додаткові сили Вагнера. Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста", - наголосив він.

Сирський зазначив, що опір на цьому плацдармі триває вже кілька місяців.

"Увесь цей час спроби ворога захопити місто розбивались об стійкість наших воїнів. Наші оборонці завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи "Вагнера" та зменшили наступальний потенціал противника", - наголосив командувач.

 

Теги: #війна #зсу #сирський

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