Події

14:39 06.03.2023

Прокуратура в судовому порядку повернула громаді земельну ділянку з будинком - пам'яткою архітектури на Печерську

1 хв читати

Київська міська прокуратура в судовому порядку повернула громаді земельну ділянку історично-культурного призначення на Печерську, повідомила прокуратура.

"Північний апеляційний господарський суд у повному обсязі задовольнив позовну заяву Київської міської прокуратури та витребував із незаконного володіння земельну ділянку історико-культурного призначення на Печерську вартістю понад 34 млн грн", - ідеться в повідомленні Київської міськпрокуратури в понеділок.

Як інформує прокуратура, встановлено, що земельна ділянка на вул. Миколи Гайцана включає прибудинкову територію будинку, розташованого на вул. Михайла Омеляновича-Павленка, а також сам будинок, який є пам’яткою історії та культури ХХ сторіччя іта пам’яткою архітектури. Також земельна ділянка розташована в центральній планувальній зоні, історичному ареалі міста, зоні регулювання забудови першої категорії на землях історико-культурного призначення.

При цьому, як повідомляє прокуратура, земельна ділянка незаконно вибула з комунальної власності та неодноразово перепродавалася. Нові власники незаконно змінили її цільове призначення та планували звести офісно-житлову прибудову до будинку-пам’ятки.

Теги: #прокуратура #київ #нерухомість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:12 06.03.2023
Культурні цінності з "Межигір'я" і "Сухолуччя" передадуть музеям, які були пограбовані російськими окупантами

Культурні цінності з "Межигір'я" і "Сухолуччя" передадуть музеям, які були пограбовані російськими окупантами

07:25 06.03.2023
У Києві для обробки вулиць протиожеледними засобами працює 184 одиниці техніки

У Києві для обробки вулиць протиожеледними засобами працює 184 одиниці техніки

13:11 05.03.2023
Заступник генпрокурора: окупанти вербують українських дітей, використовують їх як шпигунів

Заступник генпрокурора: окупанти вербують українських дітей, використовують їх як шпигунів

11:05 05.03.2023
Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 462 дитини, 931 поранено - Офіс генпрокурора

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 462 дитини, 931 поранено - Офіс генпрокурора

07:43 05.03.2023
У неділю в Києві очікуються сильні пориви вітру

У неділю в Києві очікуються сильні пориви вітру

10:41 03.03.2023
Російський військовий пілот, який бомбардував харківську телевежу, отримав 12 років в'язниці - Офіс генпрокурора

Російський військовий пілот, який бомбардував харківську телевежу, отримав 12 років в'язниці - Офіс генпрокурора

07:34 03.03.2023
У Києві перейменували чотири міські об'єкти, назви яких пов'язані з РФ та її сателітами

У Києві перейменували чотири міські об'єкти, назви яких пов'язані з РФ та її сателітами

21:34 02.03.2023
Депутати Київради обмежили проведення в столиці будь-яких заходів релігійного характеру за межами культових споруд релігійними організаціями, пов'язаними з РФ

Депутати Київради обмежили проведення в столиці будь-яких заходів релігійного характеру за межами культових споруд релігійними організаціями, пов'язаними з РФ

20:07 02.03.2023
У Києві облаштують ще п'ять пожежних постів - Кличко

У Києві облаштують ще п'ять пожежних постів - Кличко

19:23 02.03.2023
У Києві судитимуть ще одного фігуранта справи про заподіяння збитків у 36 млн грн під час будівництва Подільського мосту

У Києві судитимуть ще одного фігуранта справи про заподіяння збитків у 36 млн грн під час будівництва Подільського мосту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

БЕБ і СБУ вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів у рамках розслідування корупційних схем колишнього менеджменту "Укрнафти" й "Укртатнафти"

Керівництво армії виступило за продовження оборонної операції в Бахмуті - засідання Ставки

Коли Крим буде деокуповано, не буде часу на зміну законодавства, все має бути на "низькому старті" - прокурор автономії

Трибунал щодо агресії може бути створено за прикладом Нюрнберзького, адаптований під сучасні методи ведення РФ війни проти України, - прокурор Криму

Прокурор автономії: Більшість кримчан - не зрадники, а визначення "колабораціонізм" для Криму слід змінити

ОСТАННЄ

Посольство України взаємодіє з британськими правоохоронцями для з'ясування обставин смерті 14-річної українки - МЗС

Єрмак про відео вбивства українського полоненого: РФ культивує воєнні злочини, відбілюючи міфами про "нацистів"

Кривонос обіцяє докласти всіх зусиль для збереження незалежності та розвитку НАБУ

Єврокомісія вітає створення Міжнародного центру з кримінального переслідування за злочини, вчинені РФ в Україні

БЕБ і СБУ вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів у рамках розслідування корупційних схем колишнього менеджменту "Укрнафти" й "Укртатнафти"

Керівництво армії виступило за продовження оборонної операції в Бахмуті - засідання Ставки

Кличко зустрівся в Києві з керівниками німецьких соціал-демократів

Взяття Бахмута "необов'язково означатиме, що РФ змінила хід війни" - глава Пентагону

Коли Крим буде деокуповано, не буде часу на зміну законодавства, все має бути на "низькому старті" - прокурор автономії

Міжнародний жіночий день святкують лише чверть українців - соцопитування КМІС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА