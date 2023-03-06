Прокуратура в судовому порядку повернула громаді земельну ділянку з будинком - пам'яткою архітектури на Печерську

Київська міська прокуратура в судовому порядку повернула громаді земельну ділянку історично-культурного призначення на Печерську, повідомила прокуратура.

"Північний апеляційний господарський суд у повному обсязі задовольнив позовну заяву Київської міської прокуратури та витребував із незаконного володіння земельну ділянку історико-культурного призначення на Печерську вартістю понад 34 млн грн", - ідеться в повідомленні Київської міськпрокуратури в понеділок.

Як інформує прокуратура, встановлено, що земельна ділянка на вул. Миколи Гайцана включає прибудинкову територію будинку, розташованого на вул. Михайла Омеляновича-Павленка, а також сам будинок, який є пам’яткою історії та культури ХХ сторіччя іта пам’яткою архітектури. Також земельна ділянка розташована в центральній планувальній зоні, історичному ареалі міста, зоні регулювання забудови першої категорії на землях історико-культурного призначення.

При цьому, як повідомляє прокуратура, земельна ділянка незаконно вибула з комунальної власності та неодноразово перепродавалася. Нові власники незаконно змінили її цільове призначення та планували звести офісно-житлову прибудову до будинку-пам’ятки.