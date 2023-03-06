Керівництво армії виступило за продовження оборонної операції в Бахмуті - засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, у межах якого керівництво української армії виступило за продовження оборонної операції в Бахмуті.

Як повідомляє пресслужба президента, учасники Ставки детально розглянули ситуацію в Бахмуті.

Зокрема, оцінюючи перебіг оборонної операції, Зеленський поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення українських позицій у Бахмуті.

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ також доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту.

Крім того, на засіданні Ставки було розглянуто питання постачання зброї та обладнання і їх розподілу за оперативними напрямками.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ і оперативних напрямів. До засідання Ставки долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.