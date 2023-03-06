Події

13:02 06.03.2023

Найближчими днями в Україні пройде невеликий мокрий сніг і дощ, у середу місцями сильний вітер

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Найближчими днями в Україні пройде невеликий мокрий сніг і дощ, у середу місцями сильний вітер

Невеликий сніг очікується в західній частині України в ніч на 7 березня, на Приазов'ї сніг із дощем, удень у північних, центральних і східних областях невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця; на решті території без суттєвих опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок в Україні південний, південно-західний вітер, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у Криму 1-6° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині 9-14° тепла.

У Києві 7 березня вночі без суттєвих опадів, удень невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень у Києві 7 березня найвищу температуру було зафіксовано на позначці +16,3°С у 1995 р., найнижчу - на позначці -24,9°С у 1964 р.

У середу, 8 березня, у західних областях, вночі і у східних, удень також у північних та північно-східних областях невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, у Карпатському регіоні помірні опади, на решті території без суттєвих опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у Сумській та Чернігівській областях 0-5° морозу, вдень у північних та більшості західних областей 6-11° тепла, на решті території 9-14°.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

У Києві 8 березня вночі без суттєвих опадів, удень невеликий дощ. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Теги: #погода #прогноз

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