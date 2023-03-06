СБУ затримала в Одесі колишнього бойовика батальйону "Спарта"

Служба безпеки України повідомляє про викриття колишнього бойовика російського окупаційного угруповання під час контрдиверсійних заходів в Одеській області.

"Зловмисником виявився місцевий житель, який у 2015 році приєднався до батальйону "Спарта" терористичної організації "ДНР" і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. У складі ворожого угруповання він обстрілював оборонні позиції українських військ, воював у районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах та навчався на "курсах" снайперів. Але після отриманого поранення покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну територію України", - повідомляється на сайті української спецслужби в понеділок.

Згодом зловмисник повернувся на постійне місце проживання в Одеську область. Тривалий час він переховувався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти зі своїми соратниками з лав терористів. Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.