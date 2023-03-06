Події

07:42 06.03.2023

Україна входить у новий робочий тиждень у режимі безлімітного споживання електроенергії

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Україна входить у новий робочий тиждень у режимі безлімітного споживання електроенергії

Новий робочий тиждень почнеться в Україні без обмежень споживання електроенергії та застосування графіків погодинних відключень через дефіцит ресурсу або проблеми з пропускною спроможністю мереж, повідомляють оператори системи розподілу (ОСР, обленерго).

Таким чином, понеділок стане 23-м днем поспіль безлімітного споживання електроенергії.

"Три тижні без графіків - done. Починаємо новий - у понеділок, 6 березня, Укренерго не встановила ліміт споживання на Волині", - написало на своїй фейсбук-сторінці "Волиньобленерго".

"6 березня - також без лімітів і вимкнень за графіками", - інформувало абонентів у своєму фейсбуці "Прикарпаттяобленерго".

Увечері неділі про відсутність лімітів на 6 березня і планових відключень е/е у своїх соцмережах повідомили "Полтаваобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Сумиобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Чернівціобленерго", а також група ДТЕК стосовно Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.

При цьому оператори наголошують, що в разі зростання споживання або інших обставин обмеження можливі. У зв'язку з цим, зокрема, "Чернівціобленерго" закликає споживачів у години пікового навантаження на енергосистему з 9:00 до 11:00 та з 18:00 до 20:00 економно споживати електроенергію. Оператори нагадують, що важливо вмикати енергоємні прилади по черзі, вимикати світло в кімнатах, де нікого немає. Вони пояснюють, що такі прості кроки допоможуть уникнути перевантаження мереж.

Як повідомлялося з посиланням на голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, компанія до 15 березня планує завершення основних заходів із відновлення надійності електропостачання Одеської області, розраховуючи обійтися при цьому без додаткових обмежень споживачів.

За його словами, з вівторка, 28 лютого, в Одесі немає відключень - ні через балансові обмеження, ні через мережеві, оскільки внаслідок проведених ремонтів мережа вже здатна пропустити потрібний обсяг електроенергії.

27 лютого в результаті аварії в магістральній мережі тимчасово без світла залишилися майже всі райони Одеси та Одеський район. До кінця дня аварія була ліквідована, споживачі були підключені за резервною схемою.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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