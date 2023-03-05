У Запоріжжі закінчили пошукові роботи на місці ракетного обстрілу, нанесеного окупантами по житловому будинку

Пошукові роботи на місці ракетного обстрілу, нанесеного окупантами по житловому будинку в Запоріжжі, закінчено, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Запоріжжя. Розбір завалів зруйнованої багатоповерхівки завершено. На жаль, загинули 13 людей, з них маленька дитина. Щирі співчуття рідним", - написав голова ДСНС Сергій Крук у неділю ввечері на фейсбук-сторінці.

"Дякую команді професіоналів, які приймають цей виклик долі. Запорізькі рятувальники, мобільна оперативна група спеціалістів із Києва, наші психологи та Мобільний рятувальний центр швидкого реагування. Кожен із вас має велике серце і робить важливу справу - рятує життя", - наводяться слова Крука в телеграм-каналі ДСНС.