На Харківщині російський снаряд влучив у цивільний автомобіль, загинула подружня пара

У неділю, 5 березня, російські окупаційні війська обстрілювали з артилерії с. Бударки Вовчанської громади Харківської області, один зі снарядів влучив у цивільний автомобіль, у якому їхала подружня пара.

"Від отриманих травм чоловік і жінка загинули на місці", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури Харківської області.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч.2 ст.438 КК України).