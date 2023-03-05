Події

19:32 05.03.2023

На Харківщині російський снаряд влучив у цивільний автомобіль, загинула подружня пара

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На Харківщині російський снаряд влучив у цивільний автомобіль, загинула подружня пара

У неділю, 5 березня, російські окупаційні війська обстрілювали з артилерії с. Бударки Вовчанської громади Харківської області, один зі снарядів влучив у цивільний автомобіль, у якому їхала подружня пара.

"Від отриманих травм чоловік і жінка загинули на місці", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури Харківської області.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч.2 ст.438 КК України).

 

 

Теги: #жертви #харків #обстріл

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