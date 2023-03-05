Протягом ночі та вранці 5 березня ворог обстріляв дві тергромади на Сумщині - ОВА

Протягом ночі та вранці в неділю, 5 березня, російські окупанти здійснили обстріл двох громад Сумської області, повідомили в ОВА.

"Протягом ночі та ранку росіяни здійснили обстріли 2 територіальних громад області: Зноб-Новгородської та Середино-Будської. Зафіксовано 31 приліт", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі в неділю.

Зокрема, у Зноб-Новгородській громаді за ніч росіяни здійснили кілька обстрілів з імовірнісної ствольної артилерії по околиці смт Зноб-Новгородське - 29 прильотів. Пошкоджено ЛЕП.

У Середино-Будській громаді о 21:05 було зафіксовано 2 прильоти, ймовірно ствольна артилерія. Без втрат і руйнувань.