Події

10:45 05.03.2023

Протягом ночі та вранці 5 березня ворог обстріляв дві тергромади на Сумщині - ОВА

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Протягом ночі та вранці в неділю, 5 березня, російські окупанти здійснили обстріл двох громад Сумської області, повідомили в ОВА.

"Протягом ночі та ранку росіяни здійснили обстріли 2 територіальних громад області: Зноб-Новгородської та Середино-Будської. Зафіксовано 31 приліт", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі в неділю.

Зокрема, у Зноб-Новгородській громаді за ніч росіяни здійснили кілька обстрілів з імовірнісної ствольної артилерії по околиці смт Зноб-Новгородське - 29 прильотів. Пошкоджено ЛЕП.

У Середино-Будській громаді о 21:05 було зафіксовано 2 прильоти, ймовірно ствольна артилерія. Без втрат і руйнувань.

 

Теги: #обстріл #сумська_область

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