Майже 46 тис. людей загинули в Туреччині та Сирії внаслідок руйнівного землетрусу

Кількість жертв землетрусів, що сталися на початку лютого на південному сході Туреччини, досягла майже 46 тис. осіб, повідомив міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу.

"На сьогодні внаслідок землетрусів загинули 45 968 тисяч осіб, серед них 4 267 - сирійці", - наводить його слова агентство "Анадолу".

Землетрус магнітудою 7,7 стався в Туреччині в ніч на 6 лютого, за ним послідувала серія ехо-поштовхів, магнітуда одного з яких становила 7,6. Цей землетрус призвів до серйозних руйнувань і жертв і в сусідній Сирії.