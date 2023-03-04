Події

21:53 04.03.2023

В Україні зафіксовано 171 випадок сексуального насильства з боку окупантів - Олена Зеленська

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В Україні зафіксовано 171 випадок сексуального насильства з боку окупантів - Олена Зеленська

Правоохоронці встановили 171 потерпілого від сексуального насильства з боку російських військовослужбовців, засудження зґвалтування та інших воєнних злочинів РФ має стати прецедентом неминучості покарання, зазначає перша леді України Олена Зеленська.

Виступаючи в суботу у Львові на міжнародній конференції "United for justice", вона розповіла, що кількість фактів зґвалтування українців окупантами свідчить про те, що ці злочини є свідомою політикою російської армії.

"Це їхня свідома фізична і психологічна зброя проти українців", - сказала вона.

Зеленська наголосила: "171 випадок сексуального насильства проти українців зараз розслідують у генпрокуратурі. І за цією цифрою не тільки жінки, серед постраждалих - 39 чоловіків, 13 неповнолітніх", - розповіла вона.

За словами Зеленської, про ці випадки відомо тільки тому, що у потерпілих вистачило мужності повідомити про це. "Потерпілий ніколи не несе відповідальності за злочин, відповідальність завжди несе агресор... постраждалим треба знати, що держава завжди на їхньому боці... покарання їхніх кривдників - це найголовніше. Засудження зґвалтувань та інших воєнних злочинів має стати прецедентом, щоб будь-який потенційний агресор знав, що подібне не залишиться безкарним", - зазначила вона.

 

 

Теги: #війна #окупанти #сексуальне_насилля

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