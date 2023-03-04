МВС уже почало розробку механізму відновлення безпекового простору в Україні після перемоги - Клименко

Міністерство внутрішніх справ України почало розробляти низку проєктів, спрямованих на відновлення безпеки в країні після перемоги у війні, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на Конгресі місцевих і регіональних влад у суботу, 4 березня, повідомляє пресслужба МВС.

Клименко розповів учасникам Конгресу про основні напрями роботи підрозділів МВС на деокупованих територіях і реалізацію безпекових проєктів, що мають на меті відновити правопорядок і відчуття безпеки у громадян.

"Ми всі об'єдналися заради Перемоги. Однак вона має бути не лише на полі бою. Перемога має відбутися і у свідомості людей. Коли громадяни переосмислять свою відповідальність і роль у процесах державотворення. Разом із вами ми вже сьогодні маємо працювати над побудовою нової ідеології та розуміння того, як українці житимуть у безпечному середовищі", - наголосив він.

Наразі загальна площа деокупованих територій становить близько 20 тис. км квадратних від Харківської до Миколаївської областей. Масштабна робота на цих територіях охоплює кілька ключових аспектів: проведення стабілізаційних заходів, оперативне та в подальшому гуманітарне розмінування. Також Клименко зазначив, що найбільший виклик - це відновлення присутності на територіях, які перебувають під окупацією вже дев'ять років.

"Упродовж цього часу і далі російська пропаганда працює над закріпленням основ отруйного "русского мира" в головах наших людей. Діти, народжені за цей час, уже навчаються у 2-3 класах за освітніми програмами ворога. Інфраструктуру ми відбудуємо. Але вже зараз потрібно працювати над програмами ідеологічної реабілітації наших громадян, яких підім'яв загарбник", - наголосив міністр.

Важливим напрямом є цифровізація сервісних послуг і водночас безпека в кіберпросторі: відбиття ворожих кібератак, захист персональних даних, запобігання онлайн-шахрайству. Водночас вкрай важливим і актуальним аспектом безпечного кіберпростору є кібергігієна населення. Клименко наголосив, що необхідно підвищувати рівень інформаційної грамотності українського суспільства, щоб кожен ще з дошкільного віку мав стійкість до інформаційних атак ворога.

"Тому що психологічні операції ранять так само, як і ворожа куля. Коли ми говоримо про постраждалих у результаті повномасштабної війни, можна сміливо заявляти, що кожна людина в нашій державі постраждала. Бойові дії, обстріли, нескінченні ІПСО ворога вплинули на всіх. І особливо вразлива категорія в цьому контексті - наші діти", - зазначив міністр.

Тому, за його словами, МВС продовжує розвиток низки проєктів, спрямованих на створення "Безпечного освітнього середовища".

Серед інших проєктів, спрямованих на посилення правопорядку на території України, є "Система моніторингу безпеки", "Безпека публічних просторів", "Безпека на дорогах", "Безпека територіальних громад". Особливо актуальним залишається "Безпечний кордон".

"Наразі через повномасштабну війну залишається тимчасово неконтрольованою Україною сухопутна ділянка кордону з російською федерацією у 922 км. Силами оборони країни було повернуто контроль над ділянкою в 395 км українсько-білоруського кордону і понад 1000 км на кордоні з Росією. Ми працюємо над осучасненням засобів контролю: камери відеоспостереження з тепловізорами, керовані новітнім програмним забезпеченням на всій лінії державних рубежів, не залишать "сліпою" жодну ділянку нашого кордону. На деяких відрізках ми вже працюємо з таким оснащенням. Очі кордону бачать далеко", - розповів Клименко.

Міністр підсумував, що до формування безпекового простору і сьогодні, і на майбутнє мають долучитися представники влади всіх рівнів.

"Це філософія і підхід за принципом win-win, коли виграє і громада, і регіон, і країна. Адже якщо в нас безпечна кожна громада, то в нас і безпечний регіон. А якщо у нас безпечний кожен регіон, то у нас і безпечна країна. Ми почали цю роботу вже вчора. Сьогодні пропоную всім долучитися до неї. Щоб наше завтра було переможним і перспективним", - підсумував він.