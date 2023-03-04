Голова Верховного суду: Справи щодо геноциду українців незабаром масово розглядатимуть українські суди

Українські суди незабаром почнуть масово розглядати кримінальні провадження щодо воєнних злочинів РФ, що стосуються геноциду українського народу, повідомив голова Верховного суду Всеволод Князєв.

"Незабаром ці справи в судах (щодо геноциду ІФ-У) стануть масовими, і ми вже повинні кваліфікувати ті чи інші дії", - сказав Князєв у суботу у Львові на міжнародній конференції "United for justice".

За його словами, існує дві точки зору щодо суб'єкта цього злочину. Згідно з однією з них суб'єктом злочину щодо геноциду може бути тільки вище військово-політичне керівництво, яке віддавало накази на знищення нації, за іншою ж версією, притягати до відповідальності можна кожного солдата, який вбивав українців, будучи переконаним у тому, що української нації не існує.

"Не буває, на мій погляд, тільки виконавців або тільки організаторів цих злочинів... Тому так складно буде визначитися в суді із суб'єктом цих злочинів... Усі ці злочини мають дуже складну структуру", - наголосив Князєв.

Князєв розповів, що наразі в українському суді розглядають тільки одну справу щодо геноциду - в одному із судів Києва.