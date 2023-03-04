Визначення "геноцид" стовідсотково підпадає під українську ситуацію, РФ сама підкидає докази - керівник департаменту Офісу генпрокурора

Кожен воєнний злочин, скоєний РФ на території України, розслідується через призму геноциду, зазначає керівник департаменту з розслідування воєнних злочинів Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

"Ми вважаємо, що визначення терміну "геноцид" підпадає під українську ситуацію стовідсотково. У них (РФ) мета знищити 100% українців як етнічну групу, державу, націю", - сказав він у суботу у Львові на міжнародній конференції "United for justice".

Він зазначив, що сам факт проведення окупантами фільтраційних заходів на окупованих територіях не є доказом геноциду, але може бути ознакою цього злочину.

Бєлоусов уточнив, що є низка складових геноциду: вбивство, катування, заподіяння фізичної та моральної шкоди, сексуальне насильство, депортація та запобігання дітонародженню.

"70 тисяч справ щодо воєнних злочинів, які в нас зареєстровані, ми не розслідуємо як геноцид. Але всі ці справи ми розглядаємо через призму геноциду і дивимося, чи є ознаки того, що конкретний факт злочину був вчинений саме тому, що був особливий намір вчинення геноциду", - наголосив керівник департаменту.

"Ми всі погодимося, що геноцид - це дуже складний злочин, оскільки необхідно довести намір. Нам пощастило - росіяни говорять надто багато, нескладно знайти промову Путіна, в якій він каже "ми здійснюємо геноцид в Україні, будь ласка, покарайте нас. І ми готові їх покарати. Ми збираємо докази і розуміємо, що це не займе багато часу", - підсумував Бєлоусов.