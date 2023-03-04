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20:10 04.03.2023

Оперативне створення трибуналу за злочини агресії вплине на перебіг війни і звузить географію пересування Путіна

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Оперативне створення трибуналу за злочини агресії вплине на перебіг війни і звузить географію пересування Путіна

Допускати створення спеціального трибуналу з притягнення до відповідальності вищого військово-політичного керівництва РФ за злочини агресії за ризикованими моделями не можна, є оптимальні варіанти створення трибуналу, впровадження яких дасть змогу змінити перебіг війни, наголошує заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.

"Ми дуже розраховуємо на те, що світ зможе об'єднатися навколо ідеї незворотності покарання за злочини. Сьогодні ми обговорюємо, як може бути створений і як має працювати трибунал. Є моделі, які дають нам величезний оптимізм, що ми зможемо швидко довести провину окремих осіб у скоєнні злочину агресії", - розповів Смирнов у суботу у Львові під час міжнародної конференції "United for justice".

З іншого боку, за його словами, є моделі, які "містять великі ризики того, що юридична оцінка цього злочину має шанс перетворитися фактично на міждержавний конфлікт двох країн".

"Цього не можна допустити", - заявив Смирнов.

Він нагадав, що злочин агресії не має терміну давності, однак за нього необхідно карати і робити це максимально швидко.

"Я переконаний, якщо ми швидко зможемо заснувати і змусити працювати такий міжнародний механізм, це, безсумнівно, вплине на перебіг цієї агресивної війни", - висловив думку заступник голови Офісу президента.

Водночас він зазначив, що не впевнений у можливості забезпечення фізичної присутності Путіна на трибуналі. "Але якщо нам вдасться такими механізмами та інструментами звузити географію його міжнародного пересування до кількох країн, якщо він помре в статусі міжнародно визнаного злочинця - цей трибунал уже має сенс", - підсумував Смирнов.

 

 

Теги: #росія #трибунал #хід #війни

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