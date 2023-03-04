Окупанти 69 разів обстріляли Херсонську область за добу, один житель загинув, 10 поранено

Один мирний житель Херсонської області загинув і ще десять дістали поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у п'ятницю, 3 березня, повідомляють у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Російські загарбники 69 разів обстріляли території області. По мирних населених пунктах Херсонської області випустили понад 460 снарядів із мінометів, РСЗВ, артилерії, танків і БПЛА", - йдеться у зведенні.

Чотири обстріли припали на обласний центр Херсон. "У місті пошкоджено багатоквартирні будинки та комунальне підприємство", - розповіли в обладміністрації.

У Херсонській міській раді уточнили, що територія Херсонської об'єднаної територіальної громади була обстріляна 13 разів за добу, поранено четверо мирних жителів. "Атакували Антонівку, Придніпровське, Інженерне, мікрорайони ХБК та Острів. Через російські обстріли 4 людини дістали поранення", - повідомляють у телеграм-каналі міськради.

До Херсонської ОТГ, крім обласного центру, входять 4 селища міського типу та 11 сіл.