Окупанти випустили понад 460 снарядів із різного виду озброєння по Херсонській області, є загиблий і поранені

Російські окупанти випустили понад 460 снарядів із різного виду озброєння по Херсонській області, є загиблий і поранені, повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 69 разів обстріляли територію області. По мирних населених пунктах Херсонщини випустили понад 460 снарядів із мінометів, РСЗВ, артилерії, танків і БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Також ворог чотири рази обстріляв Херсон. У місті пошкоджено багатоквартирні будинки та комунальне підприємство.

Тим часом за минулу добу в Херсонській області в результаті обстрілів 1 людина загинула, 10 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.