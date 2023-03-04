Росіяни продовжують обстрілювати з артилерії Дніпропетровську область, є руйнування

Російські війська продовжують обстрілювати з артилерії Дніпропетровську область, є руйнування, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор знову вдарив по Нікопольському району. Вночі під артилерійський обстріл потрапила Марганецька громада. Зранку - Нікополь. Є руйнування", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, у Нікополі пошкоджено приватне підприємство, 4 будинки, обірвано лінію електропередач. Зруйновано дві господарські будівлі. Одна з них загорілася. Вогнеборці пожежу вже загасили.

Голова ОВА зазначив, що наслідки атак уточнюються, а території, куди влучили російські снаряди, обстежують рятувальники.

За словами голови Дніпропетровської ОВА, серед людей постраждалих немає.

"Росія наближає свій кінець. Жахливі злочини проти людства їм згадуватимуть ще дуже довго. Ці фото будуть доказами про тероризм в міжнародних інстанціях", - зазначив він.