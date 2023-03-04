Події

08:27 04.03.2023

Росіяни продовжують обстрілювати з артилерії Дніпропетровську область, є руйнування

1 хв читати
Росіяни продовжують обстрілювати з артилерії Дніпропетровську область, є руйнування

Російські війська продовжують обстрілювати з артилерії Дніпропетровську область, є руйнування, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор знову вдарив по Нікопольському району. Вночі під артилерійський обстріл потрапила Марганецька громада. Зранку - Нікополь. Є руйнування", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, у Нікополі пошкоджено приватне підприємство, 4 будинки, обірвано лінію електропередач. Зруйновано дві господарські будівлі. Одна з них загорілася. Вогнеборці пожежу вже загасили.

Голова ОВА зазначив, що наслідки атак уточнюються, а території, куди влучили російські снаряди, обстежують рятувальники.

За словами голови Дніпропетровської ОВА, серед людей постраждалих немає.

"Росія наближає свій кінець. Жахливі злочини проти людства їм згадуватимуть ще дуже довго. Ці фото будуть доказами про тероризм в міжнародних інстанціях", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:56 04.03.2023
Окупанти випустили понад 460 снарядів із різного виду озброєння по Херсонській області, є загиблий і поранені

Окупанти випустили понад 460 снарядів із різного виду озброєння по Херсонській області, є загиблий і поранені

02:39 04.03.2023
Росіяни обстріляли Марганецьку та Мирівську громади Дніпропетровської області

Росіяни обстріляли Марганецьку та Мирівську громади Дніпропетровської області

08:20 03.03.2023
У результаті обстрілів на Донеччині загинуло дві людини, пятеро поранено

У результаті обстрілів на Донеччині загинуло дві людини, пятеро поранено

07:45 03.03.2023
Вночі ворог обстріляв Марганецьку громаду

Вночі ворог обстріляв Марганецьку громаду

02:01 03.03.2023
Протягом четверга окупанти обстріляли 10 громад, зафіксовано 177 прильотів – Сумська ОВА

Протягом четверга окупанти обстріляли 10 громад, зафіксовано 177 прильотів – Сумська ОВА

08:59 02.03.2023
Зеленський про нічний удар по Запоріжжю: Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору

Зеленський про нічний удар по Запоріжжю: Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору

08:20 02.03.2023
Унаслідок ворожого обстрілу 152-мм снарядами Сумського району пошкоджено ЛЕП, попередньо без постраждалих

Унаслідок ворожого обстрілу 152-мм снарядами Сумського району пошкоджено ЛЕП, попередньо без постраждалих

08:08 02.03.2023
На Донеччині за добу загинув мирний житель, ще 5 отримали поранення

На Донеччині за добу загинув мирний житель, ще 5 отримали поранення

07:56 02.03.2023
Окупанти двічі за ніч обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині

Окупанти двічі за ніч обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині

20:36 01.03.2023
Росіяни тричі за день обстрілювали Нікопольщину

Росіяни тричі за день обстрілювали Нікопольщину

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв ракетної атаки по житловому будинку в Запоріжжі зросла до десяти людей

Безлімітний режим споживання електроенергії продовжиться в перші вихідні весни

Світ має моральну відповідальність перед українськими воїнами - Зеленський

У МКЧХ назвали недостовірною інформацію про передачу гумдопомоги Маріуполю і заявили, що контролюють її використання "виключно для гуманітарних цілей"

Міжнародний центр із розслідування злочинів агресії в Гаазі розпочне роботу цього літа

ОСТАННЄ

Втрати ворожих військ за добу становили понад 800 осіб, 4 танки, 1 літак і 12 артсистем

Кількість жертв ракетної атаки по житловому будинку в Запоріжжі зросла до десяти людей

Збільшилася до семи кількість жертв російської терористичної атаки в Запоріжжі

В ISW припускають імовірність відходу ЗС України з частини Бахмута

ЗСУ за добу відбили понад 150 атак окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках

4 березня: Цей день в Україні та в світі

У Сімферополі окупанти створюють т.зв. "добровільні дружини", побоюючись активізації проукраїнського руху

Куп'янському аграрію загрожує до 12 років ув'язнення за співпрацю з окупантами

У Запоріжжі депутати виділили понад 266 млн грн фінансової допомоги військовим, підтримці місцевих жителів та відновлення зруйнованих обстрілами будинків

Програму допомоги аграріям насінням соняшника достроково закрито через надлишок заявок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА