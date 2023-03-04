Події

08:19 04.03.2023

Втрати ворожих військ за добу становили понад 800 осіб, 4 танки, 1 літак і 12 артсистем

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Втрати ворожих військ за добу становили понад 800 осіб, 4 танки, 1 літак і 12 артсистем

Втрати ворожих військ за добу становили понад 800 осіб, 4 танки, 1 літак і 12 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 152 190 (+820) осіб ліквідовано, танків - 3409 (+4) од, бойових броньованих машин - 6683 (+10) од, артилерійських систем - 2414 (+12) од, РСЗВ - 487 (+3) од, засоби ППО - 247 (+0) од, літаків - 302 (+1) од, гелікоптерів - 289 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2066 (+5), крилаті ракети - 873 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5289 (+8) од, спеціальна техніка - 230 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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