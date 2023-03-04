4 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 374 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 374 RUSSIAN AGRESSION

4 березня - Всесвітній день інженерії та День народження мікрофона.

У Литві - День святого Казимира, у Болгарії - Тудориця.

Православна церква вшановує пам'ять святих Архипа і Филимона.

Всесвітній день інженерії

Всесвітній день інженерії святкується щорічно 4 березня, з 2020 року. Це професійне свято інженерів, науковців і винахідників засновано за ініціативою Всесвітньої федерації інженерних організацій і встановлено резолюцією Генеральної конференції ЮНЕСКО, що відбулася в листопаді 2019 року в Парижі.

День народження мікрофона

4 березня 1877 року американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон. Однак за рік до цього Александер Белл також створив мікрофон, що називався, щоправда, рідинним (або конденсаторним) передавачем. Рідинний передавач був представлений на філадельфійській виставці, присвяченій сторіччю американської революції. Там його побачив Берлінер і вирішив, що зможе зробити прилад не гірший.

Берлінер зумів очистити і посилити передавані звуки і винайшов, таким чином, своєрідний телефонний передавач з нещільним контактом, який назвав мікрофоном. Завдяки вдосконаленням Берлінера телефон перестав бути суто технічною новинкою і став ефективним засобом зв'язку, здатним передавати звуки на великі відстані.

Коли Белл дізнався про мікрофон, він почав судитися з Берлінером, проте суд несподівано став на бік Берлінера. Тоді Белл вирішив піти іншим шляхом - патент, виданий Берлінеру, викупили за 50 тисяч доларів, а самого винахідника прийняли в Bell Telephone Company на постійну платню як головного фахівця з телефонної техніки.

Із часом і розвитком наукової думки відбувалася постійна модернізація і пристрою мікрофона. Наприклад, у 1920-х роках уже японський учений Йогуті винайшов електретний мікрофон, але за принципом дії та конструкцією він не сильно відрізнявся від конденсаторного.

День святого Казимира

Щорічно 4 березня в Литві відзначається День Святого Казимира. Казимир - литовський княжич і польський королевич, який у 17 столітті був проголошений патроном Великого князівства Литовського і відтоді вважається головним покровителем Литви, а згодом його оголосили і покровителем Польщі.

1948 року Папа Пій XII проголосив Святого Казимира небесним покровителем молоді. Ще в Литві він вважається і покровителем ремісників.

Тудориця

Тудориця, або Тодоровден, у Болгарії відзначають у першу суботу після Прощеної неділі (Сирні заговезні). Свято присвячене святому великомученику Теодору Тирону.

Цього дня коні радіють особливій пошані та догляду. Свято навіть називають Кінським Великоднем. Усі ритуали цього дня пов'язані зі здоров'ям тварини.

Ще цього дня:

1918 - Українська Центральна Рада ухвалила закон реєстрації громадянства України.

1939 - Німецький уряд ухвалив постанову, якою легалізував примусове залучення до роботи єврейського населення;

1950 - На екрани США вийшов перший повнометражний анімаційний фільм Волта Діснея "Попелюшка";

1955 - Невелика японська фірма "Sony", новачок на ринку, почала випускати кишенькові транзисторні приймачі;

1989 - Створено Українське товариство "Меморіал" імені Василя Стуса;

1996 - Україна і Канада підписали договір про уникнення подвійного оподаткування бізнесменів;

2006 - Відкрито 45-ту станцію Київського метрополітену - "Вирлиця";

2013 - Світова прем'єра українського фільму "Delirium" (режисер Ігор Подольчак) на Міжнародному кінофестивалі "Фанташпорт", Порту, Португалія;

2015 - Вибух метану на шахті ім. Засядька забрав життя 33 гірників;

2018 - Отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері, Велика Британія;

2020 - У відставку відправлено прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Церковне свято

Святі Архип і Филимон, пам'ять яких вшановують цього дня, - апостоли від сімдесяти, що жили в місті Колосс. Филимон був так відданий вірі, що перетворив свій будинок на місце зібрання християн. Тому сам апостол Павло називав його житло домашньою церквою. У цій церкві служив і його син Архип, якому була уготована доля мученика, - його вбили за те, що він відмовився брати участь у язичницькому святі.

Іменини: Архип, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Федір.