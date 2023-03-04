Куп'янському аграрію загрожує до 12 років ув'язнення за співпрацю з окупантами

Новобаварська окружна прокуратура Харкова затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо директора приватного сільськогосподарського підприємства з Куп'янська, підозрюваного у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України) та колабораційної діяльності (ч. 111-1 КК України).

"Аграрій з Куп'янська під час окупації міста налагодив дружні відносини з ФСБ РФ. Вони домовилися, що чоловік відбиратиме техніку та майно у аграріїв Куп'янського району під приводом "націоналізації" на користь РФ", - повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, підозрюваний надав склади свого підприємства для розміщення російських військових. Крім того, він розпорядився, щоб працівники підприємства зібраний урожай транспортували до Білгородської області. За інформацією правоохоронців, у такий спосіб понад 10 тисяч тонн соняшника було вивезено на територію РФ.

На початку вересня аграрій став на облік у створеній окупантами податковій службі та зареєстрував там своє підприємство, чим сприяв надходженню грошей до російського бюджету.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Жовтневому районному суді Харкова.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без нього.