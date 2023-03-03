Події

22:04 03.03.2023

Безлімітний режим споживання електроенергії продовжиться в перші вихідні весни

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Безлімітний режим споживання електроенергії продовжиться в перші вихідні весни

Україна входить у чергові вихідні в режимі безлімітного споживання електроенергії, повідомляють оператори системи розподілу (ОСР, обленерго).

Таким чином, графіки погодинних відключень не планується застосовувати 21-й день поспіль.

"Знову хороші новини: відключень за графіками не буде. "Укренерго" не довело ліміти споживання для Івано-Франківської області", - поінформувало у своєму телеграм-каналі "Прикарпаттяобленерго".

"На перший весняний і березневий вихідний 4 березня синоптики обіцяють сонце, а енергетики - світло", - зазначили в "Закарпаттяобленерго" у фейсбуці.

Про відсутність лімітів на 4 березня та планових відключень е/е у своїх соцмережах повідомили "Полтаваобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Волиньобленерго", а також група ДТЕК щодо Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.

"Хмельницькобленерго" попередило своїх абонентів, що припиняє в щоденному режимі повідомляти про відсутність лімітів до того часу, коли будуть суттєві зміни.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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