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21:22 03.03.2023

Світ має моральну відповідальність перед українськими воїнами - Зеленський

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Світ має моральну відповідальність перед українськими воїнами - Зеленський

Світ має моральну відповідальність перед українськими воїнами, які захищають свободу, сказав у відеозверненні в п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

"Щодня українські герої віддають життя, щоб зупинити російську агресію. І тому світ має чіткий моральний обов'язок перед нашими воїнами, перед кожним і кожною, хто зараз у бою і хто захищає свободу", - сказав він.

"Цей обов'язок - відновити справедливість і притягнути до відповідальності державу-терориста, її керівництво. Це буде", - заявив Зеленський.

"І я дякую всім партнерам України – кожному лідеру, кожному політику, кожному громадському діячеві держав, що допомагають, – за розуміння тієї ціни, яку сплачує Український народ за свободу свою і всіх європейців", - наголосив президент.

 

 

Теги: #світ #відповідальність #зеленський

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