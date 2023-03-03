Путін і його спільники мають отримати законні вироки - Зеленський на конференції у Львові

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін і його спільники мають отримати законні вироки.

"Володимир Путін і всі його спільники мають отримати законні і справедливі вироки. За все, що вони наробили. В ім'я та пам'ять усіх, чиї життя вони забрали, чиї долі вони зруйнували. За агресію, яку вони розпочали", - заявив він у п'ятницю, виступаючи у Львові на конференції United for justice.

За словами президента, "реальне верховенство права на глобальному рівні, а отже, дієве міжнародне правосуддя убезпечить світ від таких воєн та їхніх страшних наслідків".

Зеленський закликав до ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції про створення Спецтрибуналу щодо агресії проти України.

"Наше об'єднання заради справедливості має стати потужним імпульсом для прийняття Генеральною Асамблеєю ООН проєкту української резолюції - резолюції, що сприятиме створенню Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Трибунал стане тією ланкою, що вирішить проблему неможливості для Міжнародного кримінального суду притягати до відповідальності саме за злочин агресії", - сказав він.

Президент заявив про намір посилити співпрацю з Міжнародним кримінальним судом (МКС). "І ми ще більше посилимо наші взаємовідносини з МКС, який допоможе притягти до відповідальності громадян держави-терориста, що винні у злочинах, які віднесені до підсудності МКС", - заявив він.

За словами Зеленського, "особливу увагу слід приділити злочинам, які вчинені та вчиняються Росією стосовно українських дітей. Ідеться про депортацію дітей, про викрадення і намагання стерти національну і сімейну ідентичність наших дітей".

"На повну має працювати і національне правосуддя та всі його інституції. Ми розуміємо, що більшість російських злочинів на українській землі та проти українських громадян отримають справедливу відповідь саме в рамках нашої національної юрисдикції. І я дякую всім, хто вже допомагає реалізувати кожне з цих трьох масштабних завдань", - зазначив президент.

Він закликав учасників конференції "визначити коректні пріоритети в цій нашій роботі". "Доктринально і термінологічно, політично і практично - ми маємо дати відповіді на запитання про те, як пройти бездоганно весь шлях притягнення до відповідальності російських окупантів - від збирання доказів і встановлення кожного винуватця до прийняття обвинувальних вироків, від ухвалення необхідних рішень до реального забезпечення справедливості для України, для наших людей, для всіх жертв російської агресії і для світу", - заявив Зеленський.

"Нехай сьогодні тут, у Львові, прозвучить і буде підтримане все те, чого нам ще поки що не вистачає, щоб одного дня ми могли вичерпно сказати: убивці покарані, гідність і честь людей захищено, шкоду компенсовано, справедливість перемогла", - сказав насамкінець він.