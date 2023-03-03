Події

20:45 03.03.2023

Костін вітає генпрокурора США в команді JIT

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Костін вітає генпрокурора США в команді JIT

Український генеральний прокурор Андрій Костін і генеральний прокурор США Меррік Гарланд підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерством юстиції США та Спільною слідчою групою (Joint Investigation Team, JIT) з розслідування воєнних злочинів РФ.

"Ми глибоко цінуємо виняткові зусилля, яких докладають на національному рівні в державах, що приєдналися до JIT, щоб індивідуально документувати факти, збирати докази, розслідувати міжнародні злочини, скоєні в Україні", - сказав український генпрокурор у п'ятницю під час підписання меморандуму у Львові.

Генпрокурор наголосив, що радий вітати величезну підтримку України від генпрокурора США.

"Меррік, ласкаво просимо в нашу команду....Я вірю, що меморандум про взаєморозуміння, підписаний між JIT і міністерством юстиції США, дасть нам змогу посилити нашу кооперацію... Ми чекаємо на цю колаборацію та успішний результат", - зазначив Костін.

 

 

Теги: #генпрокурор #україна_сша #jit

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