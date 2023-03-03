США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн

Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на суму $400 млн, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Відповідно до повноважень, делегованих президентом Байденом, я дозволяю наше 33-тє вилучення американської зброї та обладнання для України із серпня 2021 року на суму 400 мільйонів доларів", - йдеться в заяві Блінкена, розміщеній на офіційному сайті Держдепартаменту США в п'ятницю.

"Цей пакет військової допомоги включає більше боєприпасів для наданих США HIMARS і гаубиць, які Україна так ефективно використовує, щоб захистити себе, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, броньованих транспортних засобів, боєприпаси й устаткування для підриву, а також інше технічне обслуговування, можливості навчання і підтримки", - йдеться в заяві Блінкена.

Держсекретар США зазначив, що Сполучені Штати продовжують об'єднувати світ на підтримку України. "Ми побачили неймовірну відданість наших союзників і партнерів. Ми аплодуємо понад 50 країнам, які об'єдналися на знак солідарності з Україною, щоб надати підтримку, коли вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність".

"Тільки Росія може закінчити свою війну сьогодні. Поки Росія цього не зробить, стільки, скільки буде потрібно, ми будемо єдині з Україною і будемо посилювати її військову міць на полі бою, щоб Україна була в найсильнішій позиції за столом переговорів", - підсумував держсекретар США.