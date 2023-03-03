Україна за підтримки ЄС отримає 5700 сонячних панелей Enel для громадського сектора

Україна за підтримки Євросоюзу до літа отримає 5700 сонячних фотоелектричних систем виробництва італійської компанії Enel потужністю 350 Вт для громадського сектора, повідомило Міністерство енергетики.

Як наголошується в повідомленні на його сайті, таке рішення обговорили міністр енергетики України Герман Галущенко під час онлайн-зустрічі з комісаром ЄС з енергетики Кадрі Сімсон і генеральним директором компанії Enel Франческо Старасом.

Сонячні панелі надійдуть в Україну за логістичної підтримки механізму цивільного захисту ЄС та Енергетичного співтовариства.

"Поступова децентралізація енергосистеми України є запорукою її безпеки та стійкості до атак з боку Росії. Реалізуючи цей курс, Міністерство енергетики спиратиметься на стимулювання розвитку зеленої енергетики. Зокрема, сьогодні критично важливо розширити можливості для автономного живлення об’єктів, які забезпечують функціонування країни", - наголосив Галущенко, слова якого наводяться у пресрелізі відомства.

За його словами, встановлення максимальної кількості сонячних панелей дуже важливе в контексті підготовки до наступного опалювального сезону.

Він подякував ENEL, усім європейським компаніям та Єврокомісії за потужну підтримку та солідарність з Україною.

За словами Сімсон, цим першим проєктом ЄС хоче започаткувати ширшу ініціативу з підвищення енергетичної безпеки України шляхом розвитку її відновлюваних потужностей.

"Це яскравий приклад європейської солідарності в діях і того, як інвестиції у виробництво чистих технологій можуть зробити Європу більш енергетично безпечною та незалежною", - наголосила Сімсон, яку цитує Міненерго.