Події

19:18 03.03.2023

Україна за підтримки ЄС отримає 5700 сонячних панелей Enel для громадського сектора

2 хв читати
Україна за підтримки ЄС отримає 5700 сонячних панелей Enel для громадського сектора

Україна за підтримки Євросоюзу до літа отримає 5700 сонячних фотоелектричних систем виробництва італійської компанії Enel потужністю 350 Вт для громадського сектора, повідомило Міністерство енергетики.

Як наголошується в повідомленні на його сайті, таке рішення обговорили міністр енергетики України Герман Галущенко під час онлайн-зустрічі з комісаром ЄС з енергетики Кадрі Сімсон і генеральним директором компанії Enel Франческо Старасом.

Сонячні панелі надійдуть в Україну за логістичної підтримки механізму цивільного захисту ЄС та Енергетичного співтовариства.

"Поступова децентралізація енергосистеми України є запорукою її безпеки та стійкості до атак з боку Росії. Реалізуючи цей курс, Міністерство енергетики спиратиметься на стимулювання розвитку зеленої енергетики. Зокрема, сьогодні критично важливо розширити можливості для автономного живлення об’єктів, які забезпечують функціонування країни", - наголосив Галущенко, слова якого наводяться у пресрелізі відомства.

За його словами, встановлення максимальної кількості сонячних панелей дуже важливе в контексті підготовки до наступного опалювального сезону.

Він подякував ENEL, усім європейським компаніям та Єврокомісії за потужну підтримку та солідарність з Україною.

За словами Сімсон, цим першим проєктом ЄС хоче започаткувати ширшу ініціативу з підвищення енергетичної безпеки України шляхом розвитку її відновлюваних потужностей.

"Це яскравий приклад європейської солідарності в діях і того, як інвестиції у виробництво чистих технологій можуть зробити Європу більш енергетично безпечною та незалежною", - наголосила Сімсон, яку цитує Міненерго.

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 03.03.2023
Розблокування експорту е/е можливе після надійного забезпечення внутрішніх споживачів - радник прем'єра

Розблокування експорту е/е можливе після надійного забезпечення внутрішніх споживачів - радник прем'єра

12:13 03.03.2023
Україна планує залучити фахівців із США для консультування процесу корпоратизації "Енергоатому" – Міненерго

Україна планує залучити фахівців із США для консультування процесу корпоратизації "Енергоатому" – Міненерго

11:04 03.03.2023
"Укренерго" заявило про відсутність дефіциту потужності в енергосистемі 20-й день поспіль

"Укренерго" заявило про відсутність дефіциту потужності в енергосистемі 20-й день поспіль

21:22 02.03.2023
Режим безлімітного споживання електроенергії анонсується на п'ятницю 20-й день поспіль

Режим безлімітного споживання електроенергії анонсується на п'ятницю 20-й день поспіль

19:09 02.03.2023
Гендиректор МАГАТЕ повідомив про ротацію місії агентства на ЗАЕС, що затрималася майже на місяць

Гендиректор МАГАТЕ повідомив про ротацію місії агентства на ЗАЕС, що затрималася майже на місяць

08:28 02.03.2023
Ліміти споживання е/е на четвер відсутні

Ліміти споживання е/е на четвер відсутні

19:06 01.03.2023
"ГарПок" розробив і передав до енергокомітету ВР законопроєкт про експорт "зеленої" електроенергії

"ГарПок" розробив і передав до енергокомітету ВР законопроєкт про експорт "зеленої" електроенергії

13:49 01.03.2023
Шмигаль обговорив із новим головою наглядової ради "Нафтогазу" бачення розвитку газовидобувної галузі в Україні

Шмигаль обговорив із новим головою наглядової ради "Нафтогазу" бачення розвитку газовидобувної галузі в Україні

12:28 01.03.2023
Литва передала Україні потужний автотрансформатор на 200 тис. домогосподарств

Литва передала Україні потужний автотрансформатор на 200 тис. домогосподарств

11:29 01.03.2023
Госпсуд Черкаської області повернув у власність "Черкасиобленерго" дві відчужені ГЕС

Госпсуд Черкаської області повернув у власність "Черкасиобленерго" дві відчужені ГЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Японія надасть грант $170 млн на відновлення України

Після війни Україна буде однією з найпотужніших держав у плані військового потенціалу, це стримуватиме Росію - Левітс

Зеленський: Артилерія і снаряди у великій кількості - це №1 із того, що потрібно Україні, щоб зупинити Росію

Тільки Україна може говорити про прийнятний для неї мир - президент Латвії

У питанні запровадження санкцій проти Росії не може бути компромісів - Зеленський

ОСТАННЄ

Новий пакет допомоги Україні, про який можуть оголосити в п'ятницю, міститиме мостоукладальники

Навчання студентів-іноземців в Україні триває, незважаючи на зменшення їхньої кількості після 24 лютого

Зеленський у Львові провів зустріч із генпрокурорами держав-партнерів

Японія надасть грант $170 млн на відновлення України

Зеленський у Львові провів зустрічі з віцепрем'єром Нідерландів і главою МЗС Естонії

Король Великої Британії Чарльз III у рамках першої поїздки за кордон відвідає Францію і ФРН

У Запоріжжі деблоковано тіла п'яти загиблих із будинку, що зазнав ракетної атаки РФ, - ДСНС

Президенти України та Латвії підтвердили підтримку кожної держави обирати свій шлях і заходи безпеки - декларація

До Core Group зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України входять уже 29 країн - глава МЗС

ЄС сподівається, що Китай не постачатиме зброю Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА