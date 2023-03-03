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19:06 03.03.2023

Навчання студентів-іноземців в Україні триває, незважаючи на зменшення їхньої кількості після 24 лютого

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Навчання студентів-іноземців в Україні триває, незважаючи на зменшення їхньої кількості після 24 лютого

Україна продовжує навчання іноземних студентів, хоча їхня кількість із початком повномасштабного вторгнення Росії значно зменшилася, заявив перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

"На рівні вищої освіти у нас навчалося близько 80 тисяч іноземних студентів. Зараз, безумовно, їхня кількість значно знизилася, більшість із них перебувають на території України і отримують освітні послуги в режимі онлайн", - цитує Вітренка Media Center Ukraine.

Водночас, за словами першого заступника міністра, Росія намагається переманити до себе іноземних студентів, однак РФ, а також Білорусь, цього тижня було виключено з Лісабонської конвенції кваліфікацій у сфері вищої освіти, і тепер дипломи цих країн не визнаватимуться у світі, а лише на їхній території.

Вітренко додав, що Україна, зі свого боку, готова прийняти до своїх вишів іноземних студентів, які навчаються в Росії, і надати їм якісну освіту європейського рівня.

 

 

 

Теги: #навчання #студенти #іноземці

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