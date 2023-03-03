До Core Group зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України входять уже 29 країн - глава МЗС

До коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України входять уже 29 країн, одна з яких - із Латинської Америки, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я радий вітати сьогодні у Львові своїх друзів і колег із Нідерландів та Естонії... Нашу тристоронню зустріч ми присвятили насамперед питанню створення Спеціального трибуналу для покарання РФ за злочин агресії проти України. Цей процес розпочався ще минулого року, і ми поступово рухаємося до створення трибуналу. Роль Нідерландів та Естонії в цьому процесі дуже важлива", - сказав Кулеба на спільному брифінгу з главою МЗС Нідерландів Вопке Гукстрою та главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу у Львові.

Міністр зазначив, що на початку пропозиція України про створення Спецтрибуналу не "викликала великого ентузіазму" серед країн, проте зараз уже вдалося побудувати коаліцію держав, які предметно працюють над параметрами майбутнього трибуналу.

"До Core Group (Основна група) - коаліції зі створення спецтрибуналу - сьогодні входять уже 29 країн", - повідомив Кулеба, зауваживши, що одна держава - з Латинської Америки.

Він нагадав, що перше засідання країн відбулося 26 січня, тоді участь в обговоренні брала 21 країна.

"Ми вже домовилися, що друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі. Упевнений, що до цього часу кількість учасників збільшиться", - заявив міністр.

Глава МЗС також подякував Нідерландам за рішення розмістити в Гаазі Міжнародний центр із кримінального переслідування за вчинення злочину агресії проти України.

Крім цього, як повідомив Кулеба, міністри обговорили кроки, які "ми робитимемо для прискорення постачань артилерійських боєприпасів в Україну та іншого необхідного українській армії".

Як повідомлялося, Гватемала приєдналася до Core Group зі створення Спеціального трибуналу.