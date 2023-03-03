На Херсонщині розмінували 3 тис. га з близько 700 тис. га забруднених мінами та снарядами територій - ОВА

Понад 3 тис. гектарів деокупованої Херсонщини розміновано, близько 700 тис. гектарів залишаються всіяними російськими мінами та снарядами, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Понад 3 тисячі гектарів територій на Херсонщині розміновано. Але близько 700 тисяч гектарів деокупованої Херсонщини залишаються всіяними російськими мінами та снарядами", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, такі дані оприлюднено на конференції "Рух мінним полем", присвяченій питанням прискорення робіт із розмінування, особливо напередодні посівної. Конференція організована Київською школою економіки, "Укроборонпромом" у партнерстві з Українським фондом стартапів над розвитком ідей.

На конференції були представники профільних міністерств і служб, українські та міжнародні оператори протимінної діяльності, міжнародні донори та організації, посольства, а також представники агросектору та стартапи.

У подальшому планується залучення інвестицій для реалізації найкращих ідей.