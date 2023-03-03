Кабмін передав ФДМ конфісковане майно Януковича

Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження про передання конфіскованого майна Віктора Януковича до управління Фонду держмайна.

Згідно з пресрелізом ФДМ, в управління фонду передано квартиру і два машиномісця в Києві, три будівлі, житловий будинок і дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, судно "Бриг" два автомобілі.

Також були передані ФДМ Центр відпочинку та здоров'я та два житлові будинки у с. Нові Петрівці (Вишгородський район, Київська область), а також готельно-ресторанний комплекс "Акація". Крім того, фонд отримав в управління 100% ТОВ "Танталіт" та ТОВ "Дім Лісника".

"ФДМ готовий узяти на себе відповідальність за ефективне управління цим майном та забезпечити його роботу на благо нашої держави та всіх громадян", - прокоментував глава ФДМ Рустем Умеров, слова якого наведено в повідомленні.

Відповідне розпорядження уряду було ухвалено на підставі рішення Вищого антикорупційного суду від 12 грудня 2022 року та постанови Апеляційної палати ВАКС від 4 січня 2023 року.